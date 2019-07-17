عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد رجل الأعمال الأميركي والملياردير بوادي السيليكون بيتر ثيل أنه اذا كان ثمة مرشح من الديموقراطيين المطروحين حالياً له القدرة على المنافسة في انتخابات 2020 الرئاسية، فهي اليزابيث وارين «وهي الشخص الوحيد بمنظوره الذي يستحق الاهتمام». وكان ثيل يتحدث لبرنامج «تاكر كارلسون الليلة» على قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية، حيث قال ان وارين هي الوحيدة التي تشتغل على الاقتصاد دون باقي المرشحين الديموقراطيين، في حين وصف الآخرين بأنهم غارقون في نقاشات حول سياسة الهوية. وعبر ثيل عن تخوفه الحقيقي قائلاً: «أشعر بالخوف أكثر من وارين». وأضاف: «أعتقد أنها الشخص الذي يتحدث بالفعل عن الاقتصاد، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يهم أغلب الناس». وقال ثيل وهو من الجمهوريين وسبق أن خاطب مؤتمرات الحزب في 2016، انه وجد أن ما يقرب من عشرين من المتنافسين الديموقراطيين الأساسيين غير ملهمين. وأضاف «أعتقد أن جميع الآخرين تقريباً غير مؤثرين في المشهد، فسياسات الهوية يمكن أن تأتي بأكثر من نكهة». في وقت سابق تطرق ثيل الى قضايا أخرى في صلب اهتمامه العملي حيث دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية للتحقيق فيما اذا كانت المخابرات الصينية قد تسللت الى غوغل.

