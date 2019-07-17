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روما- أ. ف. ب: أكدت الشرطة الايطالية ضبط صاروخ جو-جو ومدافع رشاشة وقاذفات صواريخ خلال مداهمة متعلقة بتحقيق في جماعات يمينية متطرفة، مشيرة الى ان العملية غير مسبوقة من حيث كمية الأسلحة. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة اشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب «فورزا نوفا» الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالاضافةالى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر. وقالت الشرطة «انها عثرت على صاروخ «ماترا» الذي يبلغ وزنه 245 كيلوغراما في المخبأ اضافة الى بنادق هجومية آلية من «أحدث جيل». وقال جيوسيبي دي ماتييس مفوض شرطة تورينو «هذه عملية ضبط كبيرة مع سوابق قليلة لها في ايطاليا» والصاروخ الذي يبلغ طوله 3,54 مترا مصنوع في فرنسا، وكان ديل بيرغيولو يأمل في بيعه مقابل 470 الف يورو وفقاً لتقارير وسائلاعلامايطالية. وقالت الشرطة ان الصاروخ كان «بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لاعادة تجهيزه من قبل اشخاص متخصصين في هذا المجال» وشملت الاعتقالات الأخرى شملت سويسريا (42 عاما) وايطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا. وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق اجرته الشرطة مع متطرفينايطاليين يعرف عنهم بأنهم انضمواالى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في اوكرانيا. وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة الى التحري حول ديل بيرغيولو الذي ارسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق «واتساب». وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة. كما عثرت الشرطة في بافيا ايضا على قمرة قيادة لطائرة عسكرية. وقادت المداهمة من تورينو وكالة «ديغوس» التي تتعامل مع قضايا الارهاب والجريمة المنظمة بمساعدة من الشرطة في فورلي وميلانو ونوفارا وفاريزي. وأصدر حزب «فورزا نوفا» بيانا نأى فيه بنفسه عن ديل بيرغوليو. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه اي شيء عن وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بعد المداهمة حض الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط الحكومة الشعبوية في البلاد على بذل المزيد من الجهد للتعامل مع المتطرفين اليمينيين.

