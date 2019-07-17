عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: دعت الحكومة العراقية الدول لتكثيف جهودها لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم «داعش» من الأطفال المودعين مع امهاتهم المحكومات في السجون العراقية وكذلك الأحداث الذين انتهت مدة محكوميتهم معلنة عن ترحيل 437 طفلا منهم الى 10 دول. وقالت وزارة الخارجية العراقية انها وعبر الدائرة القانونية تقوم بجهد عالٍ مع الجهات المختصة وهي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والأجهزة الأمنية لحسم ملف ترحيل «أطفال الدواعش» الى بلدانهم.

وأشار المتحدث الصحافي باسم الخارجية محمد الصحاف في بيان الى ان قيادة الوزارة استثمرت اللقاءات الثنائية وتوجيه بعثاتها العاملة في الخارجالى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا منضمون لتنظيم «داعش» الارهابي من نساء وأطفالهن وأحداث ممن انتهت مدة محكوميتهم ان تنسق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية لأجل استلامهم. مؤكدا ان هذا يعكس رغبة السلطات العراقـية الجادة والحقيقـية بالتعاون الكامل في هذا الصدد. وأضاف انه بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية قبل ايام بترحيل 33 طفلاً من اطفال المتهمات الروسيات واضاف ان هذه العملية قد جرت بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما يخص التأكد من رعويتهم وتوفير الضمانات القانونية لحماية حقوقهم.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد شاركت في عدد من عمليات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات وعددهم 473. وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الأطفال الذين تحتجزهم السلطات العراقية وحكومة اقليم كردستان بنحو 1500 طفل بشبهة انتماء والديهمالى تنظيم «داعش» بينهم 185 اجنبيا على الأقل ادينوا بتهم متصلة بالارهاب.

على صعيد اخر قتل 5 اشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح ليل الاثنين، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين قرب حسينية في جنوب غرب بغداد، بحسب ما افادت مصادر طبية وأمنية. وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك في بغدادان «خمسة اشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح» في الاعتداء.

من جهته، اورد ضابط في الشرطة برتبة مقدم ان «انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب حسينية ابو الفضل العباس في حي التراث»، في جنوب غرب العاصمة، تزامناً مع اقامة مجلس عزاء.

