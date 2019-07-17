عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: سلمت قوى «اعلان الحرية والتغيير» في السودان، امس فريق الوساطة الأفريقية ردها على مسودة الاعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. وتضمنت رؤية «الحرية والتغيير» رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي. واشتملت الرؤية على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة. ورفضت «قوى الحرية والتغيير» في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية الى مجلس السيادة منفردا، كما نصت على اعادة تشكيل هذه الأجهزة. ويأتي اعلان «الحرية والتغيير» عن مواقفهم الجديدة بخصوص المجلس السيادي قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الاعلان الدستوري في العاصمة السودانية. وكانت الوسيط الأفريقي الى السودان، محمد الحسن ولد لبات أعلن، السبت، تأجيل مراسم توقيع الاعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال ان الارجاء جاء «بهدف اجراء مزيد من المشاورات».

الى ذلك قال اسماعيل تاج الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين، ان التجمع سلم وثيقة تحمل آراءه للوساطة حتى يتم التفاوض حولها. ولفت تاج الى أن وثيقة الاتفاق المسربة لوسائل الأعلام تحمل رؤية المجلس العسكري ولا تمثل قوى الحرية والتغيير. وقال ان «خيار اسقاط المجلس العسكري لم يعد مطروحا الآن» مشددا على أنه يمكن اللجوء اليه اذا ما حاد العسكريون عن مبادئ الثورة وتلكأوا في نقل الحكم الى سلطة مدنية كاملة، حسب قوله.

وتظاهر عشرات السودانيين في شوارع أحد أحياء الخرطوم احتجاجا على مقتل مدني يزعم انه قضى برصاص قوات الدعم السريع في يوم سابق. وأحاطت شرطة مكافحة الشغب بالمتظاهرين الذين لوحوا بالأعلام السودانية ورددوا هتافات ثورية في حي بوري في شرق الخرطوم، الذي يعد مسرحا للاحتجاجات منذ انطلاق شرارتها في ديسمبر.

