عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قتل تسعة مدنيين امس في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة ادلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض. وتتعرض محافظة ادلب ومناطق محاذية لها حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وأفاد المرصد السوري المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن أن «طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين في ريف ادلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال» مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة. وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية امس أيضاً عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف ادلب الجنوبي الى حماة الشمالي. وتمسك (جبهة النصرة) الارهابية بزمام الأمور ادارياً وعسكرياً في محافظة ادلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضاً فصائل اسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.