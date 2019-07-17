loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سورية: 9 قتلى في غارات على ريف إدلب


عواصم - الوكالات: قتل تسعة مدنيين امس في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة ادلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض. وتتعرض محافظة ادلب ومناطق محاذية لها حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وأفاد المرصد السوري المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن أن «طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين في ريف ادلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال» مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة. وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية امس أيضاً عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف ادلب الجنوبي الى حماة الشمالي. وتمسك (جبهة النصرة) الارهابية بزمام الأمور ادارياً وعسكرياً في محافظة ادلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضاً فصائل اسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة