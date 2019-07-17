عربيات ودوليات

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امس الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وحشد المساعدات الدولية لتمكينه من تجاوز المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في لقاء ابوالغيط بوزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو الذي يزور المنطقة نيابة عن دول الاتحاد الاوروبي لمتابعة اوضاع السودان واكد فيه ابوالغيط الدور التي تضطلع بها الجامعة من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة «الدقيقة» التي يمر بها.

وبحسب بيان للجامعة فقد بحث الجانبان سبل تعزيز الدعم الاقليمي والدولي للسودان لتمكينه من معالجة مجمل التحديات التي يواجهها وعبور المرحلة الانتقالية بشكل يلبي تطلعات جميع أطياف ومكونات الشعب السوداني.

وذكر ان الجانبين تطرقا ايضا الى مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وسبل الدفع بالجهود الدولية الرامية الى تسوية الأزمات في سورية وليبيا واليمن. وأشار البيان الى الحاجة الى التصدي للتدخلات الاقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية والارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.