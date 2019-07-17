دوليه

يتصارع المنتخب التونسي مع منافسه النيجيري على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تختتم بعد غد في مصر، عندما يلتقي الطرفان في 10:00 مساء اليوم على ستاد السلام، فيما تتواجه الجزائر مع السنغال يوم الجمعة لتحديد بطل المسابقة القارية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إجراء مراسم تتويج الفريق الحاصل على المركز الثالث عقب انتهاء المباراة مباشرة.وتنص لوائح البطولة على أنَّه في حالة انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية، دون اللجوء للوقتين الإضافيين.

ويسعى منتخب نسور قرطاج الذي جاء إلى مصر بأمل كبير في تحقيق شيء للفريق، في تعويض إخفاق الوصول الى المباراة النهائية عقب الخسارة المريرة أمام السنغال 0- 1 في نصف النهائي، لكن مهمته لاتبدو سهلة ابداً امام فريق كان مرشحا بقوة لنيل اللقب، فالمنتخب النيجيري الذي سقط بصعوبة امام الجزائر 1 -2 يبدو عازما على احتلال المركز الثالث رغم ان طموحاته كانت أكبر من ذلك.

وفي المؤتمر الصحافي للقاء اليوم أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، جاهزية فريقه لمباراة نيجيريا، مضيفا ان الخصم من الفرق المتميزة بالبطولة، ولديه لاعبين على أعلى مستوى لذلك ستكون المباراة صعبة للغاية.واوضح ان المنتخب النيجيري يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب فرق أفريقيا بالإضافة إلى أن لاعبيه يقدمون أداء قويا ومتميزا، ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية، وهذا ما نقلته للاعبينا.وتابع: حاولنا تحفيز لاعبينا بعد الحالة النفسية السيئة والإحباط الذي اصابهم عقب الخسارة الأخيرة أمام السنغال.

ومضى قائلا: الفوز بالمركز الثالث في بطولة كبيرة مثل الأمم الأفريقية، أمر جيد ويعطي دفعة كبيرة للاعبين فيما هو قادم، وهذا ما نسعى إليه بالتأكيد.

