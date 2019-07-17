دوليه

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم اول من امس أن رئيسه فوزي لقجع يجري عملية تقييم لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية في مصر، مع مدربه الفرنسي هيرفيه رينار، نافيا التقارير عن تقدم الأخير باستقالته.

وقال الاتحاد في بيان إن لقجع عقد لقاءين الأحد والاثنين مع رينار «لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر»، حيث أقصي بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونفى البيان التقارير المتداولة على نطاق واسع، بأن رينار قد تقدم باستقالته. وأكد الاتحاد أن لقجع والمدرب «تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة».

من جهته، نشر رينار عبر حسابه على موقع «تويتر» بيانا مقتضبا جاء فيه «بناء على طلبي، التقيت برئيس الاتحاد المغربي. أجرينا تقييما للبطولة التي انتهت بالنسبة إلينا. تحدثنا أيضا عن المستقبل، وعرضت له وجهة نظري».

وأضاف: «اتفقنا على عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية».

وشكل خروج منتخب أسود الأطلس الذي كان من أبرز المرشحين لإحراز لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 1976، مفاجأة كبيرة، وأثار خيبة أمل مغربية وتقارير عن احتمال رحيل رينار.كما ترك المدرب البالغ 50 عاما الباب مفتوحا حول مستقبله مع المنتخب، بقوله في مؤتمر صحافي خلال الدور الأول «أعلم أنه ينتظر مني الكثير لبطولة إفريقيا، الكثير منا، لنبقى مركزين على المنافسة. لن يكون لدي ما أقوله خلال هذه البطولة وآمل في أن نكون معا لأطول فترة ممكنة».

وبعد الخسارة، نشر المدرب رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل جاء فيها «أريد أن أقول، في هذه اللحظة المؤلمة لكل محبي كرة القدم في المغرب، شكرا للاعبين الذين كانوا استثنائيين على مدى هذه الفترة الطويلة. أريد أن أقول لهم اني أحبهم وعليهم أن يتذكروا فقط أفضل ما في مغامرتنا. شكرا لكل الذين عملوا على نجاحنا».

وتولى رينار تدريب أسود الأطلس عام 2016 ويرتبط بعقد حتى 2022. وخلال الأعوام الماضية، قاده الى ربع النهائي في كأس الأمم الإفريقية 2017 قبل الخسارة أمام مصر، ونهائيات مونديال روسيا 2018 حيث خرج بصعوبة من الدور الأول عن مجموعة ضمت إسبانيا والبرتغال وإيران، في مشاركة أولى في النهائيات العالمية للمنتخب منذ العام 1998.ويظل رينار حتى الآن المدرب الوحيد الذي تمكن حتى الآن من الفوز باللقب القاري مع منتخبين مختلفين (زامبيا 2012 وساحل العاج 2015).

