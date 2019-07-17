دوليه

أنهى الأهلي المصري معسكره الخارجي في إسبانيا بالفوز على فريق أوكام الإسباني بسبعة أهداف نظيفة وديا.وسجل أهداف الأهلي جونيور أجاي (هدفين) رمضان صبحي (هدفين) وليد ازارو (هدفين) وحمدي فتحي.وخاض الفريق المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي وأحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وحسام عاشور وحمدي فتحي وجونيور أغاي ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو.ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز يومي 24 و28 يوليو الحالي.

من جانبه، أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أنه يستهدف التتويج بمسابقة الدوري الممتاز بالموسم الحالي.وقال : «بالطبع نعلم صعوبة مباراتي المقاولون والزمالك في ظل الظروف الحالية وفترة التوقف الطويلة وخوض فترة إعداد لتكملة الموسم وليس للاستعداد للموسم الجديد». وأوضح: «لكل مباراة حساباتها الفنية الخاصة الأهلي لديه هدف واحد هو الفوز والتتويج بالدوري ويتم تجهيز اللاعبين حاليا من جميع النواحي الفنية والبدنية لتحقيق هذا الهدف».واضاف: «سعيد باستمرار رمضان صبحي مع الأهلي لموسم آخر فهو من أصحاب الموهبة المميزة».

