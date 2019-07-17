دوليه

قال مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق أن عقد محمود عبدالمنعم «كهربا» مع الزمالك سليم بنسبة 100 في المئة. وأكد أن موقف الزمالك قانوني وأنه لا يجامل رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.وكان كهربا تخلف عن معسكر الزمالك في قبرص وتوجه إلى تركيا للتوقيع لأحد الأندية التركية وسط خلاف بين اللاعب ومسؤولي الزمالك حول قضية تجديد العقد.وقال عبد الغني: «الزمالك موقفه قانوني حيث دفع قيمة قيد اللاعب وتم تسجيل العقود لدى اتحاد الكرة في التوقيت السليم وتم اعتمادها طبقا للوائح والقوانين والتوقيع».

وأضاف: «إجراءات قيد كهربا سليمة حيث كان العقد موقعا من اللاعب وقام النادي بقيده لدى الاتحاد في التوقيت المناسب بعد دفع الرسوم في الاتحاد المصري لكرة القدم الأمر محسوم بالنسبة لنا».وأكمل: «إذا كانت الرسوم لن تدفع في الشهر الذي تنص عليه اللائحة لما اعترف اتحاد الكرة بالعقود ولا أعرف ما يستند عليه اللاعب في الوقت الحالي».وواصل: «سبق للاتحاد الدولي أن أنصف الأهلي في قضية الهارب كوليبالي حيث غادر اللاعب مصر دون أن يستند على شيء ونفس الأمر بالنسبة لعصام الحضري مع الأهلي من قبل».

