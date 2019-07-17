دوليه

أعلن الزمالك تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور: «حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة 3 سنوات وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي بذلاه لإتمام تلك الصفقة القوية». وأضاف «أنهينا المفاوضات في جلسة سرية بالمغرب وسيصل اللاعب إلى مصر (اليوم) الأربعاء». وأوضح «بن شرقي يتمتع بإمكانات رائعة ويبلغ من العمر 24 عاما ونتفاوض حاليا على دخول مواطنه المغربي حميد أحداد ضمن إحدى الصفقات أو إعارة اللاعب لناد آخر هذا الصيف». وأضاف: «تم التوقيع أيضا مع 4 لاعبين دوليين في صفوف منتخب مصر إذ يوجد لدينا فائض في خزينة النادي يقدر بـ 160 مليون جنيه». ولفت إلى أنه سيجتمع مع مسؤولي بيراميدز لإنهاء بعض الصفقات التبادلية خلال الفترة المقبلة.

