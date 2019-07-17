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ينتظر الأزرق مجموعة حديدية عندما تسحب اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور الثاني للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ووزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات الـ 40 المتأهلة إلى 5 مستويات بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات الذي صدر في 14 يونيو الماضي بعد انتهاء مباريات الدور الأول التي أسفرت عن تأهل منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا، وسريلانكا. وصنفت هذه المنتخبات في المستوى الخامس، بينما وقع الأزرق في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف وماليزيا.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ 40 على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 ولغاية 9 يونيو 2020. وجاء توزيع المستويات كالتالي: المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين. المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سورية، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن. المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين. المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا. المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، سريلانكا.

وسيلعب الأزرق مباراته الأولى في المرحلة الأولى من التصفيات يوم 5 سبتمبر المقبل على أرضه أمام فريق من المستوى الخامس، وستكون مباراته الثانية بعد 5 أيام في ضيافة منتخب من المستوى الأول، على ان يختتم مبارياته خارج ارضه يوم 9 يونيو2020 مع منتخب من المستوى الثالث.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر ، وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 المتبقية تنتقل الى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للتنافس على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023.

ويواصل الأزرق تدريباته في معسكره الإعدادي بلندن استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس المقبل، وخاض المنتخب أمس مباراته الودية الثالثة في المعسكر أمام فريق مايدنهيد، بعد فوزه على مارلو 3-2 وعلى هنغرفورد 1-0، وسيخوض في الفترة المقبلة من المعسكر مباريات مع فرق ذات مستوى أعلى مثل ريدينغ وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا.

