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أعلن نادي الكويت عن تعاقده مع مهاجم كاظمة والقادسية السابق يوسف ناصر لمدة 3 مواسم، حسبما أعلن حساب النادي الرسمي على موقع «تويتر». وكتب حساب النادي نقلاً عن نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة: «رسميـاً تـم التوقيـع مـع اللاعـب يوسف ناصر لمدة 3 مواسم بصفقة تكفل فيها عضـو مجلس إدارة نـادي الكـويـت الأخ العزيز عبدالعزيز فواز الحساوي». وأضاف عقلة: «وبدورنا نشكره على الدعم اللامحدود للنادي بصفة عامـة وللفريق الأول لكرة القدم بصفة خاصة». من جهته توجه اللاعب عبر حسابه في «انستغرام» بالشكر إلى الرئيس الفخري للنادي مرزوق الغانم وإلى رئيس النادي خالد الغانم، وإلى عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز فواز الحساوي لتكفله بالصفقة، متمنياً التوفيق مع ناديه الجديد.

وكان المهاجم الموجود حالياً مع المنتخب في معسكره الإعدادي بلندن، انتقل إلى نادي النهضة العماني قبل موسمين من أجل الحصول على بطاقته الدولية، وعاد ليلعب مع القادسية الموسم الماضي كمحترف بسبب لوائح اتحاد الكرة التي لا تسمح للاعب الذي يغادر دون موافقة ناديه الأصلي بالعودة إلى فريق آخر. ومن المنتظر أن تدخل إدارة الأبيض في مفاوضات مع كاظمة من أجل الحصول على موافقته لانتقال ناصر عبر صفقات تبادلية، خصوصاً أن المواسم الأخيرة شهدت انتقال أكثر من لاعب على سبيل الإعارة مثل شاهين الخميس ويوسف الخبيزي وحسين الحربي. وحظي ناصر بترحيب من زملائه الجدد في الأبيض، فكتب المدافع فهد في حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «ارحب بقدوم اخوي يوسف ناصر للعميد والله يوفقك ويوفقنا معاك ونحقق مزيد من الانتصارات والانجازات»، كما رحب فيصل زايد به عبر تغريدة على «تويتر»: «ارحب بقدوم اخوي اللاعب يوسف ناصر الى نادي الكويت الله يوفقك اضافه فنية كبيرة ، وان شاء الله اضافة البطولات الى العميد».

كما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي عن التوقيع رسمياً مع المدرب السوري حسام السيد موسماً واحداً ليقود الفريق في الموسم المقبل، وتجديد اعارة لاعب الوسط طلال الفاضل من نادي كاظمة لمدة موسم واحد، بالاضافة الى توقيع عقد الوافد الجديد المهاجم الكولومبي دييغو كالديرون القام من نادي الفيصلي السعودي لمدة موسم واحد. وسيلعب كالديرون الى جانب العاجي جمعة سعيد الذي جدد النادي عقده لمدة 3 مواسم اضافية. كما أعلن النادي أمس عن توقيع عقد المدافع السوري عمر ميداني القادم من نادي بيراميدز المصري لمدة موسم. وباشر اللاعبون الثلاثة تدريباتهم مع الفريق استعداداً للموسم الجديد.

