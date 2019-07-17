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يغادر وفد النصر بعد غد إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد. وقال نائب رئيس جهاز الكرة في النادي فهد هايف ان النصر سيخوض خلال المعسكر أربعة لقاءات تجريبية امام فرق تركية تتواكب مع تكثيف الجرعات البدنية والفنية للاعبين بقيادة المدرب التونسي لطفي رحيم الذي تم التعاقد معه للاشراف على الفريق في وقت سابق. وأشار الى ان إدارة الكرة أغلقت ملف المحترفين بالتعاقد مع الخماسي البحريني سيد ضياء ، العاجي روبن، اللذين تم تجديد تعاقدهما بالإضافة إلى الغيني سوما نابي، والبرازيليين فرانسيسكو، واندرسون.

وكان الثنائي اندرسون وسوما وصلا إلى البلاد أول من امس وشاركا أمس في التدريبات التي انطلقت بقيادة المدرب المساعد كاسب غافل حتى موعد وصول المدرب التونسي لطفي رحيم خلال الايام المقبلة.

وشدد هايف على ثقة الجميع سواء مجلس إدارة النادي اوالجهازين الفني والإداري في لاعبي الفريق للظهور بالشكل المطلوب في الموسم الجديد كفريق قوي منافس على المراكز الأولى في مختلف البطولات، وذلك بهدف حجز مكان في المشاركات الخارجية في الموسم المقبل خاصة في ظل ما يمتلكه «العنابي» من عناصر متميزة على مستوى اللاعبين المحليين والمحترفين.

وكان النصر بدأ تدريباته مساء امس الأول على ملعب ستاد علي صباح السالم وسط حضور كبير من معظم اللاعبين وهو ما يعكس مدى حرصهم جميعاً على نيل ثقة الجهاز الفني للتواجد في التشكيلة الأساسية. ومن المنتظر ان يتم التركيز خلال الفترة الحالية على التدريبات البدنية والتدرج برفع المعدلات التدريبية خاصة في ظل عودة الجميع من الاجازة الصيفية.

