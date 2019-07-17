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القادسية يقترب من ضم فواز والعتيبي


اقترب نادي القادسية من ضم لاعب النصر مشعل فواز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مقابل 35 الف دينار ستشمل ايضا تجديد اعارة لاعب كرة السلة بدر العتيبي لموسم جديد مع الأصفر. وتسعى ادارة القادسية إلى تدعيم صفوف مختلف الألعاب في النادي في الموسم المقبل حيث يعتبر فواز من ابرز اللاعبين في النصر وهو قدم مستويات مميزة في الموسم الماضي ما دفع الادارة القدساوية إلى محاولة ضمه، فيما خاض العتيبي موسماً ناجحاً مع «سلة القادسية»، وتأمل ادارة الاصفر في استمراره مع الفريق لموسم آخر. وابدت ادارة النصر موافقتها المبدئية على عرض القادسية تمهيداً لاتمام الصفقة رسمياً .


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