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اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي لسباقات الهجن تعديل النظام الاساسي للاتحاد ليتماشى مع نظام اتحاد الاتحادات العربية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بمقر الاتحاد بكبد برئاسة حسين الدواس وبحضور ممثلي تسع دول هم عبد الله الكواري من قطر والشيخ سعيد الغفيلي من سلطنة عمان وعلي حسن من الاردن ومصطفى حمودة من الجزائر وأحمد المولى من تونس وسالم ابو لغد من فلسطين ومصطفى سالم حمادي من ليبيا ومحمد الامين من المغرب .

وأكد الدواس ان حضور تسعة أعضاء من مجموع الدول الـ 12 يعتبر صحيحا والقرارات نافذة، مضيفا انه تم مناقشة العديد من الاقتراحات مع أعضاء الجمعية العمومية وتم الموافقة على التعديلات بما يتماشى مع النظام الاساسي للاتحادات العربية وشكر الحضور على تعاونهم مع الاتحاد العربي كما شكر الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح على دعمها للاتحاد العربي.

من جانب آخر، أعرب ممثل الاتحاد الفلسطيني سالم أبو لغد عن شكره العميق لدولة الكويت على حسن الضيافة كما شكر رئيس الاتحاد العربي حسين الدواس واعضاء الاتحاد العربي على انجاز التعديلات للنظام الاساسي والعمل على انجاح مسيرة الاتحاد العربي من أجل النهوض برياضة الآباء والاجداد .

