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اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج اول من امس تاريخ موعد اقامة بطولة «خليجي 24» بالدوحة خلال الفترة من 27 من نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس اتحاد كأس الخليج الشيخ حمد بن خليفة الذي رحب في بداية الاجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي وبانضمام د.ابراهيم الانصاري الممثل الجديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم بالمكتب التنفيذي.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات في مقدمتها اعتماد موعد اقامة بطولة كأس الخليج اضافة الى التعديلات التي رفعتها لجنة تعديل اللوائح حيث تمت الموافقة مبدئيا عليها في انتظار المزيد من الدراسة لاعتمادها بشكلها النهائي.

كما ناقش الاجتماع ترشيحات الاعضاء للجان القضائية والتي تضم لجنتي الانضباط والاستئناف تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.وحضر الاجتماع الى جانب الشيخ حمد بن خليفة كل من د. جاسم الشكيلي من سلطنة عمان وطارق احمد من العراق و د. حميد الشيباني من اليمن ود. ابراهيم الانصاري من الكويت الى جانب الامين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي والامين العام المساعد احمد النعيمي من البحرين.