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التلاتلي المدرب المقبل لـ «أزرق السلة»

زيد خلف
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الأربعاء 17 يوليه 2019

منحت الهيئة العامة للرياضة الضوء الاخضر لاتحاد كرة السلة من أجل التعاقد مع المدرب التونسي عادل التلاتلي لقيادة «أزرق السلة» في الفترة المقبلة التي تشهد استحقاقات مهمة للمنتخب أولها المشاركة في البطولة الخليجية التي ستستضيفها الكويت نوفمبر المقبل.
ويصر مسؤولو الاتحاد على التعاقد مع المدرب التونسي نظراً لامكاناته المميزة أولاً ومعرفته الجيدة بكرة السلة المحلية ثانياً حيث سبق له تولي تدرب كاظمة وقيادته إلى تحقيق لقب الدوري وهو على معرفة تامة بقدرات اللاعبين المحليين، ويعتبر الانسب لقيادة «ازرق السلة» في البطولة الخليجية التي ستشهد عودة المنتخب بعد غياب أكثر من 3 سنوات بسبب الايقاف الخارجي.
بدوره وجه رئيس لجنة التدريب والمنتخبات ثامر الشنفا شكره الجزيل إلى نائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا على تفهمه ودعمه اللامحدود لمختلف الاتحادات الرياضية الامر الذي من شأنه أن يسهم في رفع المستوى العام لهذه الألعاب بشكل عام ولكرة السلة بصورة خاصة خصوصاً أن المنتخب تنتظره مشاركات مهمة ويحتاج إلى الدعم والاهتمام لاعادة الفريق إلى اجواء المشاركات الخارجية والدخول إلى دائرة المنافسة على تحقيق الألقاب.


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