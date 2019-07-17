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خسر منتخب الكرة الطائرة امام نادي تاكوفو الصربي 1-3 اول من امس في ختام معسكره التدريبي الذي اقامه في صربيا استعدادا للبطولة الآسيوية التي ستستضيفها ايران خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر المقبل.

وستصل بعثة «ازرق الطائرة» إلى البلاد اليوم حيث سيدخل الفريق في تدريبات داخلية قبل أن يغادر إلى المعسكر الثاني في صربيا أيضا في 26 اغسطس ومنه إلى ايران للمشاركة في البطولة. وكان المنتخب تأهل إلى البطولة الاسيوية مباشرة رفقة المنتخب العماني بعد انسحاب المنتخب العراقي من المجموعة التي كان من المفترض أن يتأهل منها فريقان.

وخاض «ازرق الطائرة» 4 مباريات في المعسكر فاز في اثنتين على منتخب المالديف وانهزم في مثلهما أمام نادي بلغراد وتافاكو.