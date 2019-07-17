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أفاد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة عبدالله العتيبي بان التجهيزات الفنية والاستعدادات الإدارية لاستضافة بطولة آسيا للملاكمة شارفت على الانتهاء، مضيفا ان جميع اللجان العاملة تعمل على فترتين يوميا لاستكمال التحضيرات للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة بوقت كاف، وذلك وفق خطة عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة سعيا لتحقيق النجاح المأمول في استضافة أول بطولة دولية عقب رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وتقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من أغسطس المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وبمشاركة أكثر من 25 دولة .

وذكر العيتبي أنه سيتم تركيب حلبة الملاكمة التي ستقام عليها منافسات البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لأحدث المعايير الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للملاكمة، وقال: «أما فيما يتعلق بمقار إقامة الوفود فإن الفنادق الكويتية أبدت كامل استعدادها لاستضافة ضيوف الكويت، ويتوقع أن يتم البدء باستقبال الوفود قبل بدء البطولة بـ 48 ساعة على الأكثر، وستكون هناك لجنة استقبال خاصة في المطار لتسهيل دخول ضيوف الكويت، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات بدءا من وصول الوفود وحتى مغادرتهم».

وأشاد العتيبي بالمتابعة الدائمة من رئيس الاتحاد محمد العنزي والتعاون الكبير من قبل رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم ونائبه بدر العصيمي سواء بتوفير الصالة التي ستقام عليها المنافسات أو تسخير إمكانات نادي الكويت لإنجاح البطولة الآسيوية.