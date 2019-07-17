الأزمنة و الأمكنة

يمضي بنا هذا المقال إلى النهاية التي أردنا أن نَصِل إليها عندما عزمنا على استعراض بعض ما ورد في أعداد صدرت في أيام مضت من جريدة الكويت الرسمية. وقد كان العزم أن نتوقف عند سنة 1960م بعد أن قمنا في المقال الأول بذكر ما يتعلق بالسنتين 1958م و1959م.

وها نحن نبدأ هنا بملحق صدر في بقايا سنة 1959م، وقد جاء مع العدد رقم 255 الصادر في اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 1959م.

كان هذا الملحق خاصاً بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959م وهو مرسوم خاص بقانون تنظيم القضاء. ولا داعي لنا إلى التوقف لبيان أهمية هذا القانون فهو من أساسيات الحياة العامة، وبه تختص المحاكم حين تفصل في المنازعات التي تتم بين الناس في الأحوال الشخصية والمسائل المدنية والتجارية، وبذلك فهو صمام أمان للمجتمع يمنعه من الزلل أياً كان سبيله.

يتكون هذا القانون من ثلاثة أبواب، ولكل منها عدة فصول. وبعد انتهاء متن القانون تأتي مذكرته التفسيرية التي توضح طرق الوصول إلى تطبيقه.

وفي البداية نص القانون على حدود ولاية المحاكم في أعمالها فذكر أنه ليس لها الحق بالنظر في أعمال السيادة، ولها الحق بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة عدا الحالات التي نص فيها القانون على غير ذلك.

وقد تناول القانون بعد ذلك ترتيب المحاكم وتأليفها، ثم بيان الجلسات والأحكام، فالأعمال الإدارية، وأعمال الخبرة ثم مجلس القضاء وتكوينه واختصاصه. وتعيين القضاة ومرتباتهم. وبيان واجبات القضاة، وما يتعلق بالنيابة العامة من حيث ما تتألف منه واختصاصاتها وطرق تعيين أعضائها ومرتباتهم وترقياتهم ونقلهم.

فهذا موجز شديد الإيجاز لما ورد في القانون المذكور، أما المذكرة التفسيرية، فقد أوضحت كثيراً من جوانبه وشرحت ما قد يكون غامضاً منه.

وكان القانون بتوقيع الشيخ عبدالله السالم الصباح في 19 / 12 / 1959م، ويسترعي الانتباه في العدد الصادر في 27 /12 /1959م، وهو يحمل الرقم (255)، أنه قد حوى بعض الموضوعات المهمة التي لم تصل - على أهميتها - إلى مرتبة القوانين، وإن كانت تؤدي مهمة كبرى للمجتمع بأسره، ويلاحظ أن بعض هذه الموضوعات مما يؤدي إلى تحقيق الغرض من وضع بعض هذه القوانين التي اعتمدت وأعلنت فيما سبق.

ومن هذه الموضوعات ما يلي:

1 - اجتماع لجنة السَّيْر (المرور) التابعة لدائرة الشرطة العامة 27 / 10 / 1959م، ومن قراراته:

- الدعوة إلى إعداد مواقف للسيارات في شارع فهد السالم.

- اقتراح إطلاق مسميات على الشوارع التي لا تزال بلا أسماء، مع ترقيم المنازل والمباني الأخرى.

- إيجاد خدمة النقل العام بواسطة الحافلات.

وقد تحققت فيما بعد كافة هذه الاقتراحات، وأدَّى تنفيذها إلى انتقال الناس إلى مرحلة من الراحة عند مرورهم بهذه الأماكن، وعند حاجتهم إلى تعرف مواقع المساكن.

2 - جرى اجتماع مهم في دائرة الأشغال العامة، كان النقاش خلاله يدور حول مبنى مطار الكويت الجديد الذي أخذ من الحكومة جهداً في الإعداد والتمويل والطرح في المناقصات ابتداء من مرحلة التصميم.

وقد تم في هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مشروع المطار. ثم اتُّفق على أن تتم المباشرة بفتح مظاريف المناقصة في الكويت بعد أن كان مقرراً لها أن تفتح في خارجها، تبعاً لموقع الجهاز المصمم، المقيم في الخارج.

3 - صدر في العدد نفسه قرار من ديوان الموظفين، يعلن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال بالنسبة للمكلفين بأعمال في خارج البلاد.

4 - نُشرت دعوة غرفة تجارة الكويت الموجهة إلى التجار أفراداً وشركات للانضمام إليها وفقاً لقانون الغرفة المعتمد من قبل أمير البلاد. الذي ينص على ضرورة انتظام هؤلاء المدعوين في سلك الغرفة المذكورة، وقد اعتبر انضمامهم من شروط مزاولتهم للعمل مستقبلاً.

5 - ومن الملاحظ أنه حتى هذا الوقت الذي ننقل أحداثه عن الجريدة الرسمية، فإن الدوائر الحكومية كانت تعلن المناقصات ذات العلاقة بما تحتاج إليه من مواد وأعمال بحيث تتولى كل دائرة منها ما يخصها من ذلك، وهذا يحدث لأن لجنة المناقصات العامة، لم تكن قد نشأت بعد. ولذا فإننا نرى مناقصات متعددة لدائرة معارف الكويت، ودائرة الكهرباء العامة ودائرة بلدية الكويت، وغيرها من دوائر ا لحكومة، ومما نراه أن المناقصات كانت تتزايد بحسب تزايد حاجات البلاد، وبحسب التطوير الحادث فيها.

6 - وكان للتوثيق العقاري مجال واسع في أعداد (الكويت اليوم)، وذلك فيما نراه من إعلانات تخص دائرة المحاكم، وهي دائرة مسؤولة في الوقت نفسه عن كافة مسائل التوثيق، ولذا فإننا نجد إعلاناتها بهذا الشأن كثيرة ومتنوعة، كما يلي:

أ - إعلان عن وصية على أملاك.

ب - إعلان عن ادعاء تملّك أرض أو عقار بموجب وضع اليد مدة طويلة.

جـ - إعلان عن وقف.

د - إبلاغ عن حكم غيابي.

7 - ومن الجوانب الأخرى فيما يتم نشره في الجريدة الرسمية ما يرد من معلومات عن مكتب شؤون النفط العامة، فقد جاء في العدد رقم 255 أن النفط الخام الذي تم إنتاجه في الكويت خلال شهر نوفمبر لسنة 1959م بلغ ما يلي:

5?565?399 طناً إنجليزياً.

8 - ونلاحظ - أيضاً - أن إعلانات دائرة معارف الكويت متنوعة وكثيرة يتضمن بعضها ما يلي:

- الإعلان عن مواعيد الامتحانات العامة في المدارس للسَّنَةِ الدراسية 59 / 1960م.

- إعلان عن بدء امتحان المرحلة المتوسطة العام، وهذا النوع من الامتحانات أُلغي فيما بعد، اكتفاءً بما يجرى في المدارس كل واحدة منها على حدة.

- الإعلان عن بدء امتحان الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، والإخبار بأنّ ذلك سوف يتم ابتداءً من الساعة السابعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 21 / 5 / 1960م.

- وإعلان آخر عن فتح باب التسجيل لمن يريد أن يتقدم لامتحان النقل في المرحلة الثانوية مع بيان الاشتراطات المطلوبة لذلك، في حالة تقديم الامتحان من المنازل.

7 - وممن يَنْشرُ ما لديه من معلومات، أو ما يحب أن يُعْلِن عنه من أمور خاصة به دائرة الأشغال العامة، وبخاصة منها قسم الأرصاد الجوية، فقد جاءت من هذا القسم معلومات جوية للأسبوع الذي يبدأ في 17 / 12 / 1959م، وقد فصّل في ذلك تفصيلاً نافعاً لكل من يترتب عمله على أوضاع المناخ.

هذا وتُعنَى (الكويت اليوم) بترجمة كثير مِمَّا يُكتب في خارج الوطن العربي عن الكويت، وتمنح اهتماماً خاصاً لشؤون النفط، ومن ذلك ما ورد تحت عنوان ثابت هو: «الكويت في صحف العالم»، وقد جاء في العدد رقم 254 الصادر في اليوم الثاني من شهر ديسمبر لسنة 1959م، ونشر ذلك في الوقت الذي كانت مادة النفط فيه تشغل العالم.

ويتكون الموضوع المنشور الذي وصفناه من ثلاث فقرات، تتحدث الفقرة الأولى منها عن مؤتمر خبراء النفط الذي تم عقده في مدينة جدة، وقد كتبت عنه صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية في عددها الذي صدر في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 1959م.

ولقد كانت هذه الصحيفة تتساءل عن مستقبل النفط بعد هذا الاجتماع المهم، ومن ذلك قولها:

«ما هي التغييرات المتوقعة في مواقف بلدان الشرق الأوسط من شركات النفط بعد مؤتمر خبراء النفط الذي عُقد في جدة في اليوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 1959م؟ وهل تعني القرارات التي اتخذها المؤتمر أن النِّيَّة تتجه إلى زيادة الضغط على الشركات العاملة؟

ثم تضيف إلى هذه المقدمة قولها:

«إن أول ما يتضح لنا من دراسة البيان الذي أُذيع عقب انتهاء المؤتمر هو أن الواقعية في دراسة المشكلات المعروضة قد سيطرت على الجو أثناء الجلسات... هناك عدة توصيات كانت الشركات قد سبق وأن وافقت عليها إلى جانب عدد آخر من الأمور كان منها تشغيل أكبر عدد من ابناء كل بلد منتج في المراكز النفطية».

أما الفقرة الثانية؛ فكان محورها يدور حول نمو التعاون العربي في شؤون النفط. وقدم المقال إيضاحات حول ذلك ضمن مقال نشرته الجريدة البريطانية المشار إليها.

ثم جاءت الفقرة الثالثة وهي الأخيرة، وفيها: «مما نشرته مجلة النفط اللندنية في عددها الصادر في شهر نوفمبر لسنة 1959م، ما ذكرته عن نتائج التنقيب عن النفط في ليبيا، وفي هذا الشأن قالت: «لقد ظهر النفط الآن في اثني عشر بئراً من الآبار الاستكشافية التي قامت بحفرها سبع شركات في مختلف أنحاء ليبيا».

ولاحظ التقرير أن بعض هذه الاستكشافات لا يزال غامضاً، وأن البعض الآخر يقع في أماكن بعيدة عن الساحل البحري، مما يزيد في كلفة نقله، غير أن معظم الاستكشافات يوحي بأمل كبير.

هذا وما دام النفط الليبي في بدايته، وما عثر عليه منه قليل نسبياً فإننا - مع ذلك - نعتقد أن الزمن القادم سوف يكون كفيلاً بأن يجعل صحراء ليبيا تفصح عما في باطنها كما فعلت صحراء الكويت من قبل.

ونحن اليوم نقول: إن هذا هو ما حصل بالفعل فإن هذه البلاد تعتبر في يومنا هذا من أكثر الدول إنتاجاً للنفط من النوعية الجيدة.

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ولعل المتأمل في القوانين الكثيرة التي صدرت في الوقت القصير الذي لم يزد عن سنتين، فإنه سوف يشعر بأن وراء هذا الاهتمام القانوني ما وراءه. فقد كانت هناك دلائل واضحة منها هذه الإصدارات من القوانين التي تعالج شتى شؤون الحياة. وقد صدرت وكأن الجهة التي أصدرتها في عجلة من أمرها، فهي تريد أن تهيئ الأجواء لعمل مهم يجري والبلاد تحكمها القوانين المنظمة حتى يتم هذا الأمر المنتظر في ظل أنظمة قانونية قويمة.

وكان موعد هذا الأمر المشار إليه هو اليوم التاسع عشر لسنة 1961م حين أُلغي الاتفاق التعاقدي مع بريطانيا، وتم استقلال دولة الكويت، وعندما بدأت الحياة الديمقراطية في البلاد، ونشأ المجلس التأسيسي الذي أصدر الدستور ثم مجلس الأمة الذي قام بمهماته وفق ما جاء في هذا الدستور، فإن تلك القوانين التي صدرت كان لها وضع خاص، فقد ترتبت على بعضها أمور كثيرة، وتحققت أشياء مهمة منها الحقوق والواجبات التي التزم بها المجتمع، ولذلك فإنها بحكم الدستور صارت ثابتة وسارية المفعول إلى أن عرضت على مجلس الامة، فأقر منها ما أقرَّ وعدَّل ما عدل، وقام - إضافة إلى ذلك - بإصدار قوانين أخرى وفق الحاجة، وكل ذلك مع الاحتفاظ بكل الحقوق التي ترتبت على القوانين السابقة.

ولقد احتفظت قوانين ما قبل الاتجاه إلى الديمقراطية بوضعها على الصورة التي أشرنا إليها هنا بموجب نص دستوري مهم يلزم كافة الأطراف بما جاء فيه.

وهذا النص هو الذي احتوته المادة رقم 180 ضمن الباب الخامس الذي يحتوي على بعض الأحكام العامة والمؤقتة:

«كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يُعَدَّل أو يلغَ، وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألَّا يتعارض مع شرط من شروطه».

وكانت المادة التي قبلها وهي ذات الرقم 179 قد أوضحت أمراً مهّدت به للمادة التي أوردنا ذكرها هنا. وهي تهدف إلى المحافظة على الإجراءات التي جرت قبل صدور الدستور لأنها إنما صدرت بصفة رسمية لا تشوبها شائبة، ولذلك فقد نصت المادة 179 على ما يلي:

«لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة».

وهكذا نرى دستور الكويت وهو يضع الاحترازات الكافية لسير وتيرة الحياة وفق نظام منتظم ليس فيه اضطراب، يحكمها الدستور الذي جاء حاملاً كل ما يتمناه أبناء الشعب، وحامياً لهم من كل ما يسبب القلاقل والاختلافات.

هذا وقد صدر الدستور في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة 1962م.

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ثم نلقي نظرة على بعض أعداد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) التي صدرت في سنة 1960م. ونبدأ بما جاء في العدد رقم 262 وهو البيان الذي نشرته سكرتارية حكومة الكويت.

في العدد رقم 262 من الجريدة الرسمية فَقَدْ نشرت سكرتارية حكومة الكويت ما يدل على أنه خطوة مهمة من خطوات استقلال البلاد بشؤونها الخاصة، وذلك أنه قد صدر من هذه السكرتارية بيان رسمي في اليوم الثالث عشر لسنة 1960م يعلن أن كل من في الكويت من الأجانب يخضعون لمحاكم الكويت، وبذلك فإن حكومة الكويت قد فرضت كامل سلطاتها القضائية على جميع المقيمين دون استثناء بعد أن كان بعضهم يخضع لسلطة بريطانيا عن طريق الوكيل السياسي البريطاني في الكويت.

وهذا هو نص البيان الذي كان مُصَدَّراً بشعار الكويت القديم الذي نراه مع صورة البيان التي أدرجناها مع صور المقال:

سكرتارية حكومة الكويت

بيان رسمي

كانت حكومتا صاحب السمو أمير الكويت وصاحبة الجلالة في المملكة المتحدة قد وجدتا من المناسب لهما بالنظر إلى الظروف السائدة في الماضي أن تخضع بعض الجنسيات الأجنبية في الكويت إلى سلطة صاحبة الجلالة القضائية في القضايا المدنية والجنائية.

وتمشياً مع التقدم الذي أحرزته الكويت في السنوات الأخيرة وتغير الظروف الماضية المشار إليها فقد اتفقت حكومتا صاحب السمو وصاحبة الجلالة على أن الوقت قد حان لحكومة الكويت أن تفرض كامل سلطتها القضائية على جميع المقيمين في بلادها دون استثناء.

وبناء عليه، فإن الترتيبات جارية الآن لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. ويسر حكومة الكويت أن تعلن أن أولى مراحل نقل هذه السلطة القضائية ستبدأ يوم 25 فبراير 1960م وستعقبها المراحل الأخرى بأسرع ما يمكن إلى أن يتم نقل السلطة بكاملها إلى حكومة الكويت.

وفي العدد نفسه أعلنت دائرة المطبوعات والنشر التي تصدر جريدة الكويت اليوم عما يلي:

«يصدر غداً الإثنين 15 / 2 / 1960م عدد خاص من الجريدة الرسمية الكويت اليوم يتضمن المراسيم التالية:

1 - المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1960م بقانون إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، ومذكرته التفسيرية.

2 - المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1960م، بقانون التعديل للمادتين 4 و5 من القانون رقم (15) لسنة 1956م الخاص بمنح الجنسية الكويتية ومذكرته التفسيرية».

وفي العدد نفسه نقرأ إعلاناً نشرته دائرة الشؤون الاجتماعية يتعلق بتنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض الخاصة، وبذلك فإنه تقرر ألا يتم جمع المال على صفة التبرع إلا بترخيص.

واستكمالاً لخدمة المجتمع فقد تقرر أن يقام في البلاد نظام خاص بالمختارين بحيث يكون في كل منطقة مختار يرجع إليهِ الأهالي في كثير من حاجاتهم. وبذلك صدر قانون المختارين بالمرسوم رقم 9 لسنة 1960م وهو يبين كافة الشؤون المتعلقة بهذا النظام كما يبين شروط اختيار المختارين، واللجنة المشرفة عليهم.

وقد صدر هذا القانون وأُلحقت به مذكرة تفسيرية واضحة وشارحة.

وفي اليوم الثاني من شهر أبريل صدر قرار مدير الشرطة العامة والأمن العام الذي ينظم إقامات غير الكويتيين الذين كانوا محسوبين على الوكيل السياسي البريطاني. فقد تحولت إقاماتهم بموجب هذا الإعلان إلى مسؤولية حكومة الكويت وذلك وفقاً للاتجاه المشار إليه وهو الخاص بتسلم البلاد لسلطاتها بالتدريج.

وفي العدد رقم 269 بدأ نشاط لجنة مراقبة المهور في الظهور فأعلنت في هذا العدد من الكويت اليوم ما توصلت إليه في اجتماعاتها الأولى، رغبة في التخفيف من حدة المغالاة في المهور.

وفي العدد رقم 272 الصادر في اليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل لسنة 1960م، صدر المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 1960م، بقانون الآثار. وقد تم ذلك بعد أن ظهر أن الكويت تضم كثيراً من الآثار التي دلَّ عليها التنقيب الذي تم بعد صدور القانون فرأت الحكومة ضرورة إصداره للمحافظة على هذه الآثار.

وصدر المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960م بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.

وتضمن العدد رقم 279 لسنة 1960م أمراً مهماً له صِلَةٌ بالشؤون المالية والاقتصادية، وقد صدرت بهذا الأمر فتوى من إدارة الفتوى والتشريع بناء على سؤال وردها من رئيس المالية، وذلك بخصوص إنشاء حصص تأسيس في شركات المساهمة يستحقها المساهمون.

وقد أبدى الخبير القانوني القائم برئاسة إدارة الفتوى والتشريع الدكتور عبدالرزاق السنهوري رأيه وكان في صالح المؤسسين.

وأعلن العدد نفسه عن ملحق له يصدر في اليوم التالي، ويتضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ومذكرته التفسيرية.

وبموجب القانون رقم 40 لسنة 1960م أعلن إنشاء بنك الائتمان، وقد جاء في هذا القانون أن الغرض من إنشاء بنك الائتمان هو تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي، وقد فُصّل ذلك في عدد من المواد. وقد جرى تطوير هذا البنك فيما بعد، وصار اسمه بعد التطوير هو: بنك التسليف والادخار.

وكانت في سنة 1960م فترة الالتفات إلى تجهيز المجاري الرئيسية التي تمر بها المياه القذرة، وقد طلب مجلس الإنشاء من المهتمين بالمشاركة في هذا العمل أن يتقدموا بتسجيل أنفسهم حتى يحق لهم دخول المناقصة الكبرى التي ستعلن فيما بعد للغرض نفسه.

- وصدر في العدد رقم 297م تعميم بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 61 / 1962م، ومعه التعليمات التي تنبغي مراعاتها عند تحضيرها. وهذا ما يساعد الدوائر الحكومية على إعداد ميزانياتها بيسر وبإحكام.

- وكان مع هذا العدد من الكويت اليوم ملحق تضمن القانون (بمرسوم) رقم (41) لسنة 1960م الخاص بالنقد الكويتي.

- وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق كافة الهيئات الشعبية من نوادٍ وجمعيات، ثم قامت بدراسة التجربة السابقة، وأعدت نظماً جديدة يتم خلالها تلافي النواقص في تنفيذ ما سبق من هذه الهيئات والجمعيات.

وفي العدد رقم 299 لسنة 1960م أعلنت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد أضيف لفظ (العمل) إلى اسمها بعد مضي مدة على عملها قبل ذلك باسم دائرة الشؤون الاجتماعية وفي إعلانها ذكرت الدائرة المختصة أنها قررت تشكيل ثلاث لجان من أجل دراسة إنشاء ثلاثة أندية رياضية يتم بها تلافي كافة النواقص التي وجدت في الأندية السابقة، وهذه المناطق هي كيفان والقادسية والدسمة، وكان من مهام اللجان الإعداد لافتتاح الأندية في هذه المناطق. ولقد صار النادي الثالث هو النادي العربي الذي أُنشئ في المنصورة.

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وبعد؛ فقد وجدنا في جريدة الكويت اليوم الرسمية كنوزاً من المعارف المتعلقة بتاريخ بلادنا وبخاصة منها ما له صلة بالسنوات التي بدأت منذ صدور هذه الجريدة في سنة 1954م، وقد رأينا بموجب هذين المقالين الأخيرين من مقالات الأزمنة والأمكنة أهمية ذلك. وتبيَّنَتْ لنا جدوى متابعة ما نُشر في الجريدة المذكورة لسد ثغرات مهمة في تاريخ وطننا.

ومن أجل ذلك، فإننا ندعو هنا الباحثين عن تاريخ الكويت من جيل الشباب إلى أن ينهلوا من هذا المنهل، ويقدموا لنا وصفاً كاملاً لما كان يجري في الكويت منذ صدرت هذه الجريدة التي هي مصدر موثوق لا يتطرق إليه الشك من أي سبيل، فكل ما جاء فيها إنما هو صادر من جهات رسمية هي التي تدير الشؤون العامة في البلاد.

على أن يُضاف إلى ذلك ذكر كل ما طرأ من مشروعات وردت في الأعداد الماضية من الجريدة الرسمية، مع المقارنة بينها وبين ما جرى عليها من تغيير تبعاً للتطورات الزمنية التي مرّت أحداثها في البلاد، ومنها الاستقلال والاتجاه الديموقراطي والنمو الاقتصادي والانفتاح على العالم.

