وطن النهار

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة «متميزة وعميقة وتزداد رسوخا».

جاء ذلك في بيان صحافي تلقته (كونا) من الوزير الجبري لدى وصوله أمس الثلاثاء الى جمهورية مصر العربية على رأس وفد رسمي للمشاركة بالدورة العادية الـ(50) لمجلس وزراء الاعلام العرب. ونوه الوزير الجبري بتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأثنى الوزير الجبري كذلك على الجهود المبذولة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط في الاعداد لهذا الاجتماع المهم «الذي يأتي بوقت أحوج ما نكون فيه لرؤية اعلامية عربية موحدة مدعومة بتنسيق المواقف لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع». وقال «اننا اليوم كدول عربية مطالبون بتعاون اعلامي أوثق يكون أكثر حرصا على وحدة الصف العربي ومحافظا على مصالحه ومكتسباته مجسدا روح التسامح ومشيعا مبادىء السلام وناشرا للفضيلة وقبول الآخر». وعبر الوزير الجبري في الختام عن الشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا على حسن وكرم الاستقبال.

من جانبه اكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الاعلام الخارجي فيصل المتلقم اليوم الاثنين حرص الكويت على نشر قيم التسامح ونبذ العنف والكراهية وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به المتلقم لـ (كونا) في ختام اعمال الدورة الـ93 للجنة الدائمة للاعلام العربي.

وقال المتلقم ان سياسة الكويت الاعلامية تقوم على نشر الثقافة الاعلامية المتميزة سواء في وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة وعدم الغلو في طرح القضايا المختلفة وذلك لاثراء وعي المتلقي في الكويت والعالم العربي.

واشار الى ان اللجنة الدائمة لوزراء الاعلام العرب ناقشت عددا من البنود المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مؤكدا انها لاقت اهتماما لافتا من اعضاء اللجنة وحرصا على ابراز جميع جوانبها وخاصة ما يتعلق بالقدس والمسجد الاقصى لما له من مكانة لدى العالمين العربي والاسلامي.

