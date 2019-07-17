وطن النهار

أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود دعمه ومساندته لجميع النقابات وتهيئة الأجواء لهم بهدف تحقيق أهدافهم ورسالتهم، جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة.

وأشاد الحمود بجهودهم في تطوير منظومة العمل الأمر الذي يصب في صالح جميع العاملين وحل مشاكلهم وتطوير الإنتاجية، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح، وطلب أعضاء النقابة دعم محافظ الفروانية بطرح فكرة تنظيم أوقات نهاية الدوام في الوزارات والهيئات الحكومية لتخفيف وطأة التكدس المروري. وأشاد بالمقترح وسوف يتم تجهيز ورقة عمل على أن تكون محافظة الفروانية من أولى المحافظات التي تطرح هذه الفكرة بعد دراستها ومناقشتها.

من جانبهم تقدم أعضاء النقابة إلى الشيخ فيصل الحمود بجزيل الشكر والعرفان على مساندته ودعمه.

وعلى صعيد آخر استقبل محافظ الفروانية ملوح الحربي مختار منطقة العيون بمحافظة الجهراء.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات لاسيما المتعلقة بدور المختاريات وتعاونهم مع المحافظات من أجل النهوض بالخدمات المقدمة.

ومن جانب آخر استقبل محافظ الفروانية عدداً من المواطنين الذين تقدموا للشيخ فيصل الحمود بجزيل الشكر والعرفان لما يقدمه من جهود حثيثة ومساعدته للجميع.

