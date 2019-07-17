وطن النهار

في إطار مشاركة ديوان المحاسبة في مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية شارك الديوان في المؤتمر العالمي لجمعية المدققين الداخليين الأمريكية لعام 2019 الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية أنهايم، كاليفورنيا، خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2019. ومثّل وفد الديوان المشارك كل من مدقق بإدارة الرقابة على الانتاج والتصنيع للجهات النفطية خالد الصفي، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية علي الكندري، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشركات شوق المسري، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية أحمد غلوم.

