وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتح باب التخصيص على السكن العمودي في مدينة (جابر الأحمد) وذلك لأصحاب الطلبات الاسكانية من تاريخ 31/12/2008 وما قبل ذلك.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي أول من أمس الاثنين المواطنين الراغبين بالتخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) لـ 520 شقة بمساحة 400 متر مربع مراجعة المبنى الرئيس وأفرعه الثلاثة.

وأوضحت المؤسسة أنها ستستقبل مراجعيها أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد المقبل في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة إضافة إلى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير مؤكدة أن إعلان بيانات من سيخصص لهم شقق كل بناية على حدة سيتم بعد إجراء القرعة العلنية.

وذكرت المؤسسة أن المستندات المطلوبة هي شهادة الطلاق في حالة وجود مطلقة وشهادة راتب تفصيلية للموظف الذي يعمل في الجهات الحكومية غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وصورة البطاقة المدنية للزوجه غير الكويتية.

وبينت أنه إذا كان صاحب الطلب متقاعدا أو لا يعمل يجب إرفاق الشهادات الدراسية للابناء للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات (آخر فصل دراسي) من المدارس الحكومية أما المدارس الخاصة فيجب تصديقها من إدارة التعليم الخاص. وأفادت بأنه في حال كان صاحب الطلب يعمل في القطاع الخاص فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة من جهة العمل مذكور فيها عدم حصوله على بدل ايجار أو سكن أو بدل سكن (تحت أي مسمى آخر) من عمله فضلا عن اعتماد التوقيع من غرفة تجارة وصناعة الكويت. وأوضحت أنه في حال كان صاحب الطلب يعمل في القطاع النفطي أو أي جهة تصرف بدل سكن فعليه إحضار شهادة تدرج بدل السكن من القطاع النفطي وشهادة راتب تفصيلية تبين تقاضيه بدل الإيجار مبينة أنه في حالة حصوله على سكن من قبل جهة العمل فعليه إحضار ما يفيد تاريخ استلام السكن.

وقالت المؤسسة إنه في حال توفي الوالدان من أصحاب العلاقة أحداهما أو كلاهما (سواء كويتيا أو خليجيا) يجب احضار حصر الوراثة مع ضرورة توقيع إقرار وتعهد بالمشاركة في تكوين وشهر اتحاد الملاك للبناية مع من ستخصص لهم شقق البناية.

وأكدت ان إحضار المنافذ للأسرة لمدة سنتين يجب أن يكون للحالات التالية: إذا كان لدى صاحب الطلب أبناء دون سن الدراسة (لا يعمل أو متقاعد أو يعمل في القطاع الخاص) أو يعمل بالوظائف التالية (سائق أو مراسل أو حارس) ولديه أبناء دون سن الدراسة أو اذا كان صاحب الطلب متزوجا من غير كويتية وليس لديهم أبناء.

