وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي الاحد قيامها بترميم عدد من منازل الأسر المحتاجة في الكويت والمسجلين بكشوفات الجمعية وتعرضت منازلهم للحريق أو الأمطار أو القديمة منها.

وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني في تصريح صحافي إن الجمعية تقوم بترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة بهدف ايجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر المستفيدة إلى جانب المشاركة الاجتماعية وإحياء قيم التكافل الاجتماعي.

وأوضحت العدساني أن المشروع شمل ترميم عشرة منازل متضررة مشيرة الى تسلم كل أسرة أجهزة كهربائية وأثاثاً منزلياً وكل ما يتعلق بمستلزمات البناء وملحقاتها مبينة أن الأسرة التي يتم مساعدتها يجب أن تكون مسجلة بكشوفات الجمعية.

وأضافت أنه يتم التحقق بعد ذلك من مطابقة الشروط والمعايير على كل منزل من خلال البحث الاجتماعي بالجمعية يلي ذلك إصدار التقرير الفني والتكلفة المالية.

ولفتت إلى سعي الجمعية في إطار برنامجها الإنساني الى ترميم منازل الاسر المحتاجة لما لها من أهمية في حياة الانسان، موضحة أن هذا المشروع من المشاريع المهمة في الجمعية.

وأكدت أن الجمعية تمد أياديها البيضاء لمساعدة المحتاجين وقضاء احتياجاتهم ورعاية مصالحهم وتوفير الدعم لهم، مشيرة إلى أنها دأبت على توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر المحتاجة طوال العام.

