وطن النهار

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان اجمالي عدد المراجعين الذين تم استقبالهم خلال النصف الأول من 2019 بلغ (832 ألف) مراجع. وأوضحت التأمينات في بيان صحافي أمس الثلاثاء انها استقبلت من خلال إدارة الخدمة التأمينية في المبنى الرئيس وفروع المؤسسة الموزعة على محافظات الكويت (410 ألف مراجع) في حين بلغت استفسارات الخدمة الهاتفية التي استقبلتها (150 ألف) استفسار.

وأضافت أن عدد المراجعين بلغ بإدارات المؤسسة الأخرى بلغ أكثر من (260 ألف) مراجع منها الحالات التي صرف لها تعويض ضد البطالة وأصحاب الاعمال الذين سددوا اشتراكاتهم الشهرية من القطاع الأهلي. وأما بالنسبة للخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة عبر موقعها الرسمي كطلبات صرف معاش مقدم والدفع الالكتروني لأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي والشهادات الالكترونية فقد بلغت أكثر من (12 ألف) معاملة. وأكدت المؤسسة حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها لمراجعيها بالإضافة إلى تطويرالخدمات الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد بما يصب في مصلحة المراجعين مضيفة انها التزمت بتعزيز الاستراتيجية التوسعية عبر افتتاح فرع لها كل سنة في جميع محافظات الكويت خلال الأربع سنوات الماضية.

