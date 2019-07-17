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وطن النهار

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«التربية»: إطلاق الأنشطة الصيفية في أحواض السباحة


أعلنت وزارة التربية إطلاق أنشطتها الصيفية التعليمية في السباحة للفئة العمرية من 5 سنوات الى 13 سنة، حيث تم التدريب خلال الشهر الحالي في احواض السباحة التابعة لها تحت اشراف وتدريب معلمين أكفاء من حملة الشهادات التدريبية المعتمدة. وأكد المشرف العام لأحواض السباحة حمد عبدالله الحاي في تصريح صحافي، أن مجموع أحواض السباحة التابعة لوزارة التربية 3 أحواض سباحة للبنين تحت اشراف وتدريب 8 مدربين في منطقة السرة، والجهراء 8 مدربين، والسالمية 7 مدربين أكفاء حاصلين على شهادات معتمدة في تدريب السباحة وبالنسبة إلى البنات حوض واحد في منطقة المنصورية تحت تدريب 8 مدربات.


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