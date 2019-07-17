وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة فى بلدية الكويت عن حصلية الانجازات التي حققها قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون خلال العام الماضي أسفرت عن توجيه 832 إنذار بناء وإعلان، وتحرير 330 مخالفة وتحصيل 3900 دينار كإيرادات (أوامر صلح).

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس عبد الله جابر بأن مفتشي النوبات الثلاث قد قاموا بتحرير 5 مخالفات بناء وتوجيه 816 إنذار بناء وتوجيه 25 تعهد بناء فضلا عن إزالة 18 تعديا على أملاك الدولة.

وأشار جابر إلى أنه قد تم تحرير 171 مخالفة اعلان وتوجيه 16 إنذار إعلان إلى جانب إزالة 48إعلاناً مخالفاً من الشوارع والميادين يشوه المنظر الجمالي للمحافظة، وتحرير 154 مخالفة طبقاً للائحة المحلات، إصدار9 قرارات اغلاق إداري وإصدار 9 اوامر فتح دائم لمحلات، لافتا إلى تحصيل 3900 دينار كإيرادات (أوامر صلح) الى جانب توجيه 190 ملصق إخلاء إداري.

و دعا جابر أصحاب المحلات إلى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية لاسيما لائحة الاعلانات تجنباً للمخالفة والغرامة .