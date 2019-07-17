وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بسؤال عن المواقع الإسكانية المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مبينا ان القضية الإسكانية تعتبر من أولى القضايا التي تهم الأسر الكويتية .

وقال كمال أن دور المجلس البلدي هو تخصيص مواقع الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية. ويعاني المواطنون من طول فترة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية. وخلال العقود الماضية تم تخصيص العديد من المواقع الإسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تم تنفيذ أغلبها.

وتقصى كما في سؤاله المتطلبات اللازمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية عند تقدمها لطلب تخصيص أراض إسكانية وما هي المواقع التي تم تخصيصها للمؤسسة خلال الفترة منذ عام 2000 إلى 2018؟ ، مع تزويدنا بالتفصيل التالي لكل موقع إسكاني تم تخصيصه للمؤسسة الموقع الجغرافي للموقع والمساحة الكلية للموقع والعدد التقديري للوحدات السكنية في الموقع والبرنامج الزمني للتنفيذ المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وما هي مواقع المشاريع الإسكانية التي تم تخصيصها للمؤسسة.