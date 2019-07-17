وطن النهار

أثنت جمعية المهندسين على جهود رجال الاطفاء والعاملين في جامعة الكويت في السيطرة السريعة على الحريق الذي شهدته كلية العلوم بالخالدية، داعية الى مزيد من التشدد في اجراءات الأمن والسلامة. وقال عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس علي عباس محسني، تابعنا بقلق بالغ الحريق الذي نشب في أحد مباني كلية العلوم بالخالدية ونحمد الله على سلامة جميع العاملين، مضيفا ونحن نشد من أزر اخواننا رجال الأطفاء على جهودهم الكبيرة فإننا ندعوا الى مزيد من التشدد في تطبيقات الأمن والسلامة وخاصة خلال فترة الصيف التي نشهد فيها مزيداً من الحرائق بالمواقع المستخدمة أو التي قيد الانشاء. وأعرب محسني عن الأمل أن يطلع المسؤولون بالجامعة على نتائج التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة المختصة للوقوف على أسباب الحادث وتفادي وقوعها مستقبلا.

