وطن النهار

اعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي، البدء بتنفيذ برنامج آلي لميكنة قطاع الشؤون القانونية في اطار تطوير العمل تمهيداً لربط هذا النظام مع وزارات الدولة المختلفة ومنها وزارة العدل، وذلك تسهيلاً للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة بشأن القضايا المنظورة أمام القضاء.

وأوضح السبيعي في تصريح صحافي انه وفي إطار عمل القطاع قد صدرت خلال النصف الأول من عام 2019 العديد من الأحكام القضائية المهمة للوزارة، والتي تحظى باهتمام الرأي العام، ومن تلك الأحكام ما صدر أخيراً لصالح الوزارة من درجات التقاضي المختلفة برفض الدعاوى المقامة من ذوي الشأن طعناً على قرارات الوزارة بعزل أعضاء بمجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية فضلا عن الاحكام الصادرة برفض الدعاوى المقامة طعناً على قرارات الوزارة بحل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية أو استبعاد مرشحين من عضوية مجالس إدارات جمعيات تعاونية أخرى.

وأضاف أن البعض ممن يصدر لهم أحكام أول درجة يتسارع في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم ضد الوزارة في حين أن هذا الحكم غير نهائي ومن الممكن تعديله بمحكمة الاستئناف وخير دليل على ذلك أن نسبة كسب القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية قد بلغت في النصف الأول من عام 2019 نسبة (94 %) من الاحكام لصالح الوزارة.

وأكد أنه بالإضافة إلى الأحكام المذكورة قد صدر العديد من الأحكام الأخرى لصالح الوزارة فيما يتعلق بشؤون التوظيف والترقيات والبدلات والمطالبات بحقوق الوزارة تجاه الغير فضلاً عن دراسة العديد من مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الوزراء الموقر وإدارة الفتوى والتشريع وكذلك الرد على الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والتي تتعلق بعمل الوزارة والرد على جميع فتاوي الوزارة وبحث الشكاوى والتظلمات المحالة إليها.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي حقوق جميع المتعاملين معها وتقوم على دراسة كل القرارات التي تصدر عنها بعناية فائقة حتى لا يترتب ضرر للغير في الإطار الذي رسمه القانون مجددا التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ احتراماً لأحكام القضاء التي تعتبر دائماً عنواناً للحقيقة.

