وطن النهار

زف رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية صقر خضير البشرى لاهالي منطقة الدوحة بانه سيتم افتتاح فرع تموين ثالث قريباً، بعدما كان فرعين يخدم اهالي منطقتي الصليبخات والدوحة، قائلا: ان هذه المبادرة من مجلس الادارة تأتي مواكبة لمتطلبات الأهالي وتحقيق تطلعاتهم.

وقال خضير في تصريح صحافي انه تم تخصيص فرع 6 من الخلف خدمة لتوزيع الحصة التموينية على اهالي منطقة الدوحة دون عناء الذهاب لفرعي تموين الصليبخات، مؤكدا ان مجلس الادارة حريص على تنويع الخدمات واستحداث الخدمات التي تصب في صالح المساهمين وأهالي منطقتي الصليبخات والدوحة.

وبين انه تم تجهيز فرع 6 بجميع الاحتياجات التي تتطلبها خدمة صرف التموين من ترتيب وتنظيم ونظافة، شاكراً وزارة التجارة على تعاونها في تسهيل جميع الاجراءات الخاصة بافتتاح فرع تموين لاهالي منطقة الدوحة، ويعتبر هذا الفرع الثالث للجمعية، حيث الفرعين في منطقة الصليبخات ق 2 وق 4.

وقال خضير ان أعمال مجلس الادارة في تطوير الخدمات مستمرة في الاسواق والفروع، حيث حاليا يتم تطوير جزيرة الاجبان، واستحداث قسم للعروض الاستهلاكية في سوق الصليبخات المركزي، وعلاوة على ذلك تم تخصيص ركن جديد لبيع التبغ «السجائر» بعيداً عن المواد الغذائية، منوها انه مازالت أعمال خطة التطوير مستمرة هادفة إلى في خدمة راحة المساهمين.

