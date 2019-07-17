وطن النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح في ديوان عام المحافظة مختاري مناطق الشعب والسالمية والسلام والشهداء ورؤساء مجالس ادارات جمعيات الشعب والسلام والسالمية والشهداء التعاونية، وذلك لتكريمهم على الجهود الجبارة التي قاموا بها من خلال تقديم الخدمات المميزة للمواطنين على المستوى التعاوني للمنطقة.

واكد محافظ حولي الشيخ احمد أكد استقباله مختار الشعب والسالمية فايز سالم الحماد ومختار السلام احمد حمود الجبري ومختار الشهداء عقاب حماد العتيبي ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية الشعب نجيب شعيب ورئيس مجلس ادارة جمعية السلام عبدالله الجيعان ورئيس ادارة جمعية السالمية د. عبدالله الهاجري ورئيس مجلس ادارة جمعية الشهداء د. اسامة الجهيم، بان الهدف من الجمعيات التعاونية هو تقديم الخدمات التعاونية لأهالي المنطقة وتقديم وتوفير البضائع والمواد الغذائية باسعار مخفضة ونشر التوعية الثقافية التعاونية بين ابناء المنطقة. واوضح النواف بان لابد من تفعيل التعاون ما بين مختاري المناطق ورؤساء الجمعيات التعاونية وتسخير جميع الامكانات لخدمة المواطن من خلال تذليل العقبات التي يعاني منها المواطن ونقل الملاحظات وشكاوى المنطقة للمحافظة للتنسيق فيما بينهم لايجاد الحلول المناسبة. وطالب المحافظ مجالس ادارات الجمعيات ببذل المزيد من العمل والانجاز لتقديم اجود الخدمات للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

