وطن النهار

أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني أن اجتماع وفد الجمعية بمدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف تناول عرض وشرح أهمية مشروع «استخدام الصناديق المائية الكويتية في الزراعة المستدامة وتوفير المياه».

وبين المزيني في تصريح صحافي أن الاجتماع شهد طرح مجالات التعاون المزمع تنظيمها مستقبلاً بين الجمعية والهيئة وما تضمه من مبادرات تخصصية في شأن المياه المستدامة فضلا عن التنسيق والتوافق بشأن إعداد مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين الجهتين مشمولاً بالبرامج والمشاريع المشتركة، لافتا إلى أن الاجتماع تناول ما لدى جمعية المياه من المبادرات والبرامج التدريبية التي تحقق الفائدة المشتركة مع هيئة الزراعة، مؤكدا أنه وفي إطار سياسة خطة سلامة المياه التي تنتهجها الحكومة في المحافظة على المياه وبناء على توجيهات أمير البلاد التي تدعو إلى تضافر الجهود وتآزر الطاقات في المحافظة على جودة وسلامة المياه، وفي هذا الإطار تقوم الجمعية بتنظيم برامج دولية حول خطة سلامة المياه، مؤكداً أن حكومة الكويت لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق أفضل المواصفات لمياه الشرب من خلال السعي المستمر للاستفادة من الخبرات العالمية وتأهيل الكوادر ضمن أعلى المقاييس والذي أدى إلى حصول الكويت على المرتبة الأولى في نوعية مياه الشرب على مستوى الوطن العربي من قبل منظمة الصحة العالمية ونطمح أن نصل إلى مستويات عالمية مستقبلاً، مفيدا بأن تلك البرامج والمشاريع تهدف الى تدريب مزودي المياه في الكويت بغرض تعزيز كفاءاتهم الحالية في جميع المستويات الإدارية من اجل تزويد المواطن بمياه امنة، كذلك حتى يكونوا قادرين على تبني وتطبيق نهج الإدارة الوقائية لجودة المياه استنادا الى الإطار المفاهيمي لخطط سلامة المياه، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فضلا عن اعداد البرامج المساندة في التخطيط والتنفيذ للمراجعة الدورية لخطة سلامة المياه، ومراجعة خطة سلامة المياه بعد الحوادث وتدريب فريق عمل خطة سلامة المياه.وأشار المزيني إلى أن كلمات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في رسالته الموجهة إلى الجمعية بمثابة نبراس تهتدي به في تنفيذ برامجها وإسهاماتها في تنمية وإدارة المصادر المائية وبدورها التوعوي بأهمية المحافظة على المياه من الهدر، مضيفاً ان «سموه شدد على ان ملف ادارة المياه واستدامتها احد اهم القضايا التي تمثل تحديا كبيرا للدولة نتيجة تزايد الطلب على المياه»، لافتاً إلى ان «الأمر يتطلب استثمارات مالية ضخمة على حساب مجالات التنمية والاستثمار في المواطن الذي يعد الدعامة الأساسية لاستقراره وتقدمه وتطوره ولذلك يتطلب ترشيد الإنفاق والحد من الاستهلاك الجائر وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمياه التي توضح التوجهات المستقبلية للكويت وخطة عملها حيال استهلاك المياه».

