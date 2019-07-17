وطن النهار

أطلق البنك الكويتي للطعام والاغاثة مبادرة «عدم إهدار الطعام» لخلق حياة بلا جوع ومساعدة الأسر المحتاجة الفقيرة والمتعففة واستغلال الأطعمة الفائضة بما يعود بالنفع على جميع الفئات في الكويت.

وقال المدير العام للبنك سالم الحمر في تصريح لـ «كونا» امس الأول ان البنك يعمل على تعزيز روح التكافل الاجتماعي والأسري من خلال أنشطته ومبادراته التي تحث على عدم الإسراف «الذي أمرنا به الإسلام والحفاظ على ما يتبقى من طعام وتقديمه للفقراء».

وأضاف الحمر أن هذه المبادرة تستهدف توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية إضافة إلى توعية المجتمع بالحد من إهدار الأطعمة واستغلال الأطعمة المتبقية وعدم إهدارها ليعود بالنفع على المجتمع ككل. واوضح أن البنك يهدف الى رؤية حياة بلا جوع ويتخذ من هذا شعاره «العالم بلا جوع من بلد الإنسانية» لاسيما أن الكويت دائما سباقة لعمل الخير بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني. وأكد ان البنك يهدف ايضا إلى التوعية بضرورة حفظ النعمة من الهدر ومساعدة الأسر المحتاجة بالمواد التموينية وذلك من خلال الاستفادة من فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطويرها وتكييفها بما يتناسب مع المجتمع الكويتي وتطبيقها بطريقة احترافية.

وذكر أن بنك الطعام يستهدف كذلك تذكير المواطنين والمقيمين بأهمية نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع والمشاركة في توجيه الزائد من الطعام إلى الفرق الشبابية التي توزعها بدورها وفق أفضل معايير الجودة والسلامة العالمية فضلا عن إشاعة روح العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية.

