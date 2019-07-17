وطن النهار

كشف مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى، عن أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اعادت تشكيل اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية حيث باشرت اعمالها على قدم وساق استكمالا للجهود السابقة من جانب اللجان المشكلة لذات الغرض.

وأشار الموسى في تصريح صحافي أمس على هامش حضوره فعالية تدريب الطلبة ضمن مشروع التوظيف في الصيف الذي أقيم صباح أمس في مجمع الافنيوز بالتعاون مع شركة الشايع، إلى ان موضوع معالجة الخلل في التركيبة السكانية يتطلب الوعي العام سواء من جانب أصحاب العمل أو الجهات الحكومية التي تحتاج إلى عمالة لإنجاز كل المشروعات الحكومية، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق النظم الفنية المتعلقة بإدارة المشاريع بحيث يمكن تحديد أعداد العمالة المطلوبة لإنجاز المشروعات الحكومية بالتواؤم مع كل المراحل التي يمر بها المشروع حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية لا ترتبط بالواقع العملي لهذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالجولة التي نفذها الموسى في أروقة مجمع الأفنيوز للاطلاع على البرنامج التدريبي الصيفى للطلبة، قال الموسى على هامش متابعته أداء المشاركين فيه أن العام الحالي شهد ارتفاع في اعدادهم بأكثر من 380 طالبا بإجمالي 930 متدربا.

وذكر ان هناك 47 شركة وفرت للطالب في البرنامج التدريبي هذا العام فرصاً تدريبية صيفية لمدة شهر حيث التمس من خلالها الفائدة المحققة على المشاركين لاسيما تعزيز وبناء الشخصية وتشجيعهم للانخراط للعمل في القطاع الخاص.

بدورها، أكدت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية ايمان الأنصاري في تصريح مماثل أن التدريب هذا العام يأتي للعام 15 ويشمل الطلبة في المراحل الثانوية والجامعية وهو بداية انطلاقهم إلى بوابة العمل.

وتابعت: التدريب في الصيف للطلبة يدعم من ثقتهم ويزيد قناعات الخريجين في القطاع الخاص لاسيما أن الهيئة اشركتهم للتدريب في قطاعات مختلفة منها شركات الاتصالات والبنوك والاستثمار وغيرها.

