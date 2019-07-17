وطن النهار

أعلنت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية، م. هدى المطيري، استخدام الحوسبة السحابية I Cloud في الخدمات الالكترونية، مؤكدة أن الوزارة من أولى الجهات التي تستخدم هذا النظام لخدمة المستخدمين، مشيرة إلى أنه يشمل ما يقارب نصف مليون طالب وأكثر من100 ألف موظف سيما عند الدخول إلى الخدمة الآلية خلال فترة إعلان النتائج.

وقالت المطيري في تصريح صحافي: أنه «بلا شك أن هذا النظام يتطلب بنية تحتية معززة، حيث تم استخدام الحوسبة السحابية بعد رفع البيانات والموقع عليها باستخدام خوادم عدة Servers يصل عددها بين 20 إلى 30 سيرفر، الأمر الذي أسهم بتسهيل الدخول إلى الموقع وتقديم الخدمة دون حدوث ضغط وخصوصاً عند إعلان نتائج الثانوية العامة، كما سهل عملية الميكنة والصيانة للمعنيين من قبل طاقم العمل، مؤكدة سعيهم إلى استخدام الحوسبة في باقي الخدمات الإلكترونية وموقع الوزارة.

وذكرت أن إدارة نظم المعلومات تعد من الإدارات المهمة في وزارة التربية، وتقع على عاتقها أكثر المهام المتعلقة بتسهيل عمل الموظفين وتنفيذ معاملات المراجعين، وكذلك الخدمات التي تقدم من وزارة التربية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، سواء كانت داخل الوزارة أو الخدمات المقدمة لغير موظفي الوزارة.

وأضاف: «لعل أبرز ما تم إنجازه نقل ديوان عام الوزارة من مقره الكائن بمنطقة الشويخ إلى مقره الجديد بمنطقة جنوب السرة، وقد تم نقل أكثر من 4000 جهاز وتجهيز البنية التحتية بشكل كامل لمقر ديوان عام الوزارة وتشغيل غرفة بيانات جديد Data Center وربط عمل جميع أدوار المبنى بها ليتم العمل بشكل متكامل قبل انتقال الموظفين، وقد تم الانتقال التدريجي بشكل انسيابي وفق خطة عمل متقنة لضمان عدم توقف العمل.

وتابعت: «حرصنا على ربط المبنى بشبكة عالية السرعة لضمان استخدام شبكة الانترنت، وربط الوزارة بالجهات الأخرى كديوان الخدمة المدنية، وتم تخصيص خط آخر لتشغيل الشبكة الوطنية في المبنى، فقد كان التحدي يكمن في تشغيل الشبكة في كل من المبنى القديم والجديد في الوقت ذاته، فلم تنتقل جميع الإدارات في الفترة ذاتها وذلك لضخامة أعداد الموظفين.

وأكملت: «هذا إلى جانب الخدمات الإلكترونية الخاصة برفع بيانات ودرجات الطلاب، وتم ذلك بنجاح لجميع المراحل الدراسية من خلال توفير الإمكانات الفنية للمدارس لرفع البيانات ونتائج الطلاب، أما الصف الثاني عشر فيتم تسلم البيانات من الكنترول لخصوصية وسرية البيانات فعند اعتماد النتائج من قبل الجهات المختصة للنتيجة يتم استلام البيانات من الكنترول ورفعها على موقع الوزارة.

وفيما يتعلق بجديد الإدارة وما يتم العمل عليه، أشارت المطيري إلى تسجيل مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً بالتعاون مع قطاع التعليم العام، موضحة انه من خلال هذه الخدمة يستطيع ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته في هذه المرحلة من دون مراجعة الروضة والمراجعة بين الجهات المختصة لإتمام التسجيل، ويمكنه أخذ الموافقة من الروضة إلكترونيا بناء على بياناته وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديد النطاق السكني والروضة المتاحة فيه.

وأردفت قائلة: إن البوابة التعليمية من أبرز الخدمات الإلكترونية وأحد المشاريع الإستراتيجية لإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وقد بدأت الوزارة بتطبيقها في المرحلة الأولى عام 2014 للمرحلة الثانوية وشمل تطبيقها ما يقارب 80 ألف مستخدم بين طالب ومعلم، وخلال هذه المرحلة تم اختبار التجربة للمدارس لتقييم السلبيات والايجابيات أعقبها تطبيقها في المرحلتين المتوسطة والابتدائية لخدمة ما يقارب 300 ألف طالب وطالبة.

