وطن النهار

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الحمود الصباح اعتماد نتائج وثيقة البلاغ الوطني الثاني للكويت الخاصة بالإتفاقية الإطارية لتغير المناخ وتسليمها رسميا إلى الأمم المتحدة. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الثلاثاء ان اعتماد الهيئة لهذه الوثيقة وتسليمها للأمم المتحدة يؤكد تنفيذ الكويت التزامها نحو انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ. وأوضح البيان أن الهيئة بدأت بإعداد هذه الوثيقة في يناير 2017 بمشاركة 60 خبيرا وطنيا يمثلون الجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الاقليمي لغرب آسيا. وأضاف أن وثيقة البلاغ الوطني الثاني تحتوي على معلومات حول جرد انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع المصادر في الكويت والتبؤ بزيادتها حتى عام (2035) اضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة للتخفيف من هذه الغازات والتنبؤ بمتوسط درجات الحرارة وسقوط الأمطار حتى عام (2100). وأشار إلى أن الوثيقة تحتوي على تقييم مستوى تأثر قطاعات الدولة جراء ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى رسم سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره على السواحل والجزر الكويتية. ولفت البيان إلى أن الهيئة تقوم حاليا بطباعة هذه الوثيقة وسيتم توزيعها على جميع الجهات المعنية قريبا.

