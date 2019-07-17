وطن النهار

دعت البلدية إلى الالتزام بإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها كسلوك واجب على كل مواطن ومقيم على أرض الكويت للمحافظة على مظهرها الحضاري وتطبيق أحد أسس تطور المجتمعات وتقدمها ألا وهو النظافة.

وقالت: ومن شأن اتباع ذلك السلوك الحضاري المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة والتخلص من الأوبئة والميكروبات التي لا تألو الدولة جهدا في القضاء عليها عبر توفيرها كل المستلزمات ومنها السلال المخصصة للنفايات والأنقاض التي يتجاهلها البعض متخذا من الأرصفة والطرقات مكانا لرمي قمامته الامر الذي يعكس سلوكا غير حضاري للبلاد.

