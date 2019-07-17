وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح بمكتبه صباح أمس الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح ومدير عام اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي ملازمين تخصص هندسة كهربائية من الولايات المتحدة الاميركية وملازماً خريج اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، وذلك لأداء قسم الانتساب إلى سلك الشرطة.

وهنأ الجراح أبناءه الخريجين الجدد، مؤكداً أن عليهم مسؤولية تطبيق القانون وكل العلوم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم إلى واقع عملي.

وطالب الجراح الضباط الجدد بأن يكونوا مثالاً يحتذى وانعكاساً حقيقياً لصورة رجل الأمن المثالي والتعامل الراقي مع الجميع والحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية.

وشدد الوزير الجراح على الالتزام بالقسم وأن يضعوا أمن وطنهم أمانة في أعناقهم وأن يبذلوا الغالي والنفيس في سبيل أداء واجبهم وخدمة وطنهم الكويت.

وتلا القسم وقرار التعيين مدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب.

