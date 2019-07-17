وطن النهار

استقبل نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص صباح أمس محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري في مركز اطفاء القرين وذلك في اطار الاطلاع على خطة واستعداد مراكز الاطفاء في محافظة مبارك الكبير لفصل الصيف والتنسيق مع المحافظة حول التعاون في شتى المجالات.

وقد شملت جولة المحافظ زيارة مركز اطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة، حيث اطلع على تجهيزات المركز كونه من المراكز المتخصصة في التعامل مع حوادث المواد الكيميائية والتسريبات الغازية ويضم آليات متنوعة للتطهير واخرى لوقف التسريبات والمكافحة وأجهزة رصد تعتبر الأحدث بالمنطقة.

هذا وأشاد بوشهري بما شاهد من تجهيزات واثنى على تطور جهاز الاطفاء بشكل ملحوظ مايخدم ذلك تقديم أفضل حماية للمواطنين والمقيمين من أخطار الحرائق والحوادث المختلفة.

رافق المحافظ في زيارته لمراكز الاطفاء مدير مكتب المحافظ اللواء متقاعد محمد الدريعي.

وكان في استقبال مدير اطفاء محافظة مبارك الكبير العميد محمد المحميد ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العميد خليل الأمير ومدير ادارة وقاية محافظة مبارك الكبير العميد مهندس حسن النعمة ومدير عام أمن مبارك الكبير عبدالله سفاح الملا وعدد من رؤساء مراكز اطفاء محافظة مبارك الكبير.

