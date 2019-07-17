وطن النهار

دعا نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ملاك العقارات والمباني بمختلف الأنشطة الى الالتزام في اشتراطات الاطفاء التي وضعت من أجل سلامة الجميع والتعاون مع فرق التفتيش للمصلحة العامة، مشدداً على الالتزام بصيانة أنظمة الاطفاء الآلية الموجودة في المباني لما لها من أهمية كبرى بتقليل الخسائر في حالات نشوب الحرائق عندما تفقد موقع حريق المبنى 31 خ التابع للحرم الجامعي بمنطقة الخالدية واتضح بان الأنظمة الآلية عملت بشكل جيد لحصر الحريق والحد من انتشاره داخل المبنى وذلك نتيجة لتعاون الادارة الجامعية مع الادارة العامة للاطفاء وايمانها بأهمية اشتراطات الوقاية من الحريق. وحذر من التخزين في السلالم أو اعاقة سبل الهروب واغلاق مخارج الطوارئ أو أبواب أسطح العمارات كونها ملاجئ آمنة في حالات نشوب الحرائق، قائلاً ان الادارة العامة للاطفاء لن تتهاون تجاه اي مخالفات من شأنها ان تعرض أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين للخطر.

وأشار بان الادارة العامة للاطفاء أصدرت خلال النصف الأول من السنة الحالية 11372 ترخيص اطفاء مقابل 878 مخالفة و52 قراراً مابين انذار وغلق اداري لمواقع شديدة الخطورة.

