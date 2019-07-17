وطن النهار

أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بالتطور المستمر والتعاون الكويتي الأميركي في الميادين العسكرية البحرية بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.

جاء ذلك في تصريح للفريق النهام عقب استقباله قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية الوسطى قائد الأسطول الخامس قائد القوات البحرية المشتركة الفريق بحري جيمس ملوي يرافقه قائد القوات البحرية المختلطة 152 العقيد الركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح حيث تم تبادل الأحاديث الودية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالأمن البحري في ضوء التوترات الاقليمية.

ونوه النهام في هذا الاطار بجهود قادة الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام العالمي مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وأهمية التعاون المشترك. من جانبه أعرب الفريق بحري جيمس مالوي وفق البيان عن شكره وتقديره لجهود وزارة الداخلية في توثيق وتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشاد مالوي بدور وأداء خفر السواحل الكويتي التاريخي بتولي قيادة قوة الواجب المختلطة 152 جهودهم الفعالة لتأمين التدفق الحر للسفن التجارية في الخليج العربي.

