وطن النهار

سيطر رجال فرق الاطفاء مساء اول امس على حريق اندلع في 4 حافلات ركاب متوقفة في ساحة ترابية في منطقة المهبولة دون حدوث اصابات.

ووفق مصدر اطفائي افاد بأنه وفور ورود بلاغ مساء اول امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة المهبولة توجه رجال اطفاء مركز المنقف الى موقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت في 4 سيارات «حافلات ركاب» متوقفة في ساحة ترابية، فتم محاصرة النار حتى لا تمتد الى السيارات المجاورة واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

واكد المصدر أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحريق.

