وطن النهار

قضت محكمة التمييز باعدام مواطن قتل صديقه السعودي خنقا في بر النويصيب ولاذ بالفرار خارج البلاد.

وتعود تفاصيل القضية بان أجهزة وزارة الداخلية قامت بمخاطبة الإنتربول الدولي لضبط واحضار مواطن كويتي، أقدم على قتل سعودي، والتخلص من جثته في منطقة بر النويصيب، وقد تمكن بحسب افادات شقيقه من الهرب الى خارج البلاد براً قبل 12 يوماً، وهو اليوم التالي لارتكابه جريمة قتل السعودي خنقاً، فيما قام شقيق القاتل بارشاد رجال الأمن عن موقع الجثة، والتي تخلص منها الجاني بالقائها في البر، وتحديداً عند الكيلو 500 طريق النويصيب.

ولم يجد رجال الأمن اجراء مناسباً للتوصل الى مكان الجثة الا بتوقيف شقيق القاتل وبمواجهته بالتحريات، اعترف بأن شقيقه أبلغه قبل نحو أسبوعين بأنه قتل المجني عليه، وتخلص من الجثة على مقربة من منطقة النويصيب.

وقد تم تمشيط المنطقة على مدار ساعات عدة بالاستعانة بكلاب الآثر حتى تم العثور على جثة المجني عليه، التي تحللت.

ومن جانب اخر قضت محكمة التمييز باعدام وافد مصري الجنسية قام بقتل وافد بنغلاديشي الجنسية ويعمل حارساً لإحدى الشركات وذلك بهدف السرقة.

