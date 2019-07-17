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تسببت شدة الرياح وسوء الاحوال الجوية امس في سقوط عدد من لوحات اعلان المحال في شارع كندادراي بالشويخ دون وقوع اصابات.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية عصر امس يفيد بانهيار اعلانات لعدد من المحال في الشويخ الصناعية وعلى الفور توجه رجال الامن والاسعاف والاطفاء لموقع البلاغ حيث تم تأمين الموقع بعد التأكد من عدم وقوع اصابات.

من جانب آخر، توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار خلال الأيام المقبلة وعطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف العلي في تصريح لـ (كونا) امس ان البلاد واقعة تحت تأثير نشاط في الرياح الشمالية الغربية ومن المتوقع أن تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خصوصا على المناطق البرية والمكشوفة. وأوضح أن الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة خلال فترة النهار تتراوح درجات الحرارة العظمى مابين 45 و47 درجة مئوية ويكون حارا نسبيا خلال فترة الليل حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 30 و34 درجة مئوية.

ودعا مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام بالاضافة الى قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة البرية

من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة.

