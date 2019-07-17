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روما- «كونا»: كشف تقرير مشترك لأربع منظمات تابعة للأمم المتحدة عن استمرار ارتفاع معدلات الجوع في العالم للعام الثالث على التوالي مقابل زيادة مستويات البدانة والسمنة ما يهدد بالاخفاق أبرز أهداف أجندة التنمية المستدامة.

وجاء ذلك في التقرير السنوي المشترك الجديد عن «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم» من اعداد منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» وبرنامج الأغذية العالمي التي ترتكز مقاراتها في روما بجانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية.وقال التقرير الذي صدر في روما ونيويورك إن821.6 مليون شخص يمثلون 9% من سكان العالم لم يجدوا ما يكفيهم من الطعام في عام 2018 مقابل 811 مليونا في العام السابق بزيادة سنوية هي الثالثة ما يكشف عن التحدي الهائل لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030. وأشار الى أن حالة الجوع في افريقيا هي الأكثر إثارة للقلق في ظل أعلى معدلات الجوع في العالم والتي تواصل ارتفاعها ببطء وثبات بسبب التباطؤ والانكماش الاقتصادي .

من جهة أخرى يبلغ مجموع «البالغين الذين يعانون من البدانة 672 مليون نسمة بينما يعاني من زيادة الوزن 338 مليون طفل ومراهق في سن المدرسة و40 مليون طفل دون سن الخامسة يمثلون5.9 % من اجمالي سكان العالم.

