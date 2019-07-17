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لم يشهد البيت الأبيض مطلقا أي واقعة طلاق ممن سكنوه، خلال جميع الفترات الرئاسية التي مرت به، ما يجعل حصول أي انقسام بين الرئيس والسيدة الأولى حدثا غير مسبوق.

وتعرض دونالد ترامب وزوجته ميلانيا للعديد من المواقف التي أثارت موجة من التكهنات بشأن فتور العلاقة بينهما بدءا من تنصيب ترامب رئيسا، عندما أصرت ميلانيا على أن ينهي ابنهما السنة الدراسية في نيويورك، قبل الانتقال إلى البيت الأبيض. وتأججت الإشاعات حول الحياة الزوجية لميلانيا ودونالد بعد عام ونصف العام من تنصيب الأخير رئيسا للولايات المتحدة، حيث قامت وسائل الإعلام الأميركية بنشر تقارير حول المشاكل الزوجية وكيف كانت ميلانيا تنأى بنفسها عن ترامب في الكثير من المناسبات، فضلا عن تجنب أي حديث علني عن ذكرى زواجهما.

ويؤمن ترامب بما يعرف بـ «اتفاق ما قبل الزواج»، وهو عقد يبرم قبل الزواج يحتوي على اتفاقات وشروط تشمل عادة أحكاما بتقسيم الممتلكات وغيرها في حال الطلاق. وهذه الطريقة ليست بالغريبة على ترامب، حيث وصف الاتفاقات التي تنص على شروط وفوائد محددة سلفا للطلاق على أنها «أداة قاسية ومؤلمة وبشعة».

وعمل ترامب مع زوجته الثانية، مارلا مابلز، على تجنب المواجهة مثل تلك التي مر بها في طلاقه الأول، وأظهرت نسخة من اتفاقية ما قبل الزواج مع مابلز، أن ترامب وضع شروطا قاسية في حال الطلاق، بما في ذلك قطع مدفوعات إعالة ابنتهما إذا حصلت على وظيفة، ومنع زوجته من نشر أي تفاصيل حول علاقتهما. ويبدو أن مطالب ترامب لاقت ترحابا من قبل ميلانيا، حيث كشف للكاتبة الصحافية ليز سميث، أن مفاوضات ما قبل الزواج سارت بسلاسة بينهما، قائلا: «الشيء الجميل هو أنها تتفق معي، إنها تعرف أن عليّ فعل ذلك».

ومن المحتمل أنه وقع تغيير في شروط الطلاق قبل دخول ميلانيا البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته خبيرة في قضايا الطلاق، والتي أوضحت أن البيت الأبيض كانت وجهة غير متوقعة لحياة الزوجين معا، ما يعني على الأرجح أنه كانت هناك مفاوضات بشأن تغيير شروط الاتفاق المبدئي، لا سيما من جانب ميلانيا.وقالت جاكلين نيومان، المتخصصة في دعاوى الطلاق: إن هناك احتمالا بأن ميلانيا «أضافت شروطا» عندما أصبحت السيدة الأولى للولايات المتحدة، بسبب التغييرات الواسعة في نمط حياتها. وأشارت نيومان: «مهما كان المبلغ الذي كانت ستحصل عليه سابقا، أعتقد أنها سترغب في زيادته». ونظرا لأن بارون، البالغ من العمر 13 عاما فقط، هو الابن الوحيد للزوجين ترامب، فإنه سيكون جزءا من أي اتفاق حول الطلاق، حيث سيركز على ترتيبات معيشته ما دام عمره دون 21 عاما، وسيتم أيضا وضع صفقات تتعلق بالحضانة وتأمين موارد الدعم المالي له طيلة هذه الفترة العمرية.

