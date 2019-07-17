فاطمة هاشم محمد عبدالله، 54 عاماً، شيعت، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ت: 66509449، النساء: حسينية البلوش، الجابرية، (عصراً فقط)

نورة ناصر فهاد القحطاني، ارملة عبدالمحسن مبارك ظافر العجمي، 86 عاماً، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 99130366، النساء: الصباحية، ق 2، ش 5، م 23، ت: 55354345

حاجي سلطان حاجي ملا يوسف، 79 عاماً، شيع، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، ت: 96665115، النساء: شرق، حسينية سيد علي

محترم احمد علي، أرملة زنكي حسين زنكي، 77 عاماً، شيعت، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، ت: 50111411، النساء: القادسية، ق 8، ش 80، م 10، ت: 65921234

أمينة محمد علي شموه، أرملة حسن محمد شهاب شموه، 89 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الرميثية، شارع المسجد الأقصى، حسينية عقيلة الطالبين، ت: 90950112، النساء: الرميثية، ق 5، ش 55، م 15، ت: 66668243

عبدالكريم عبدالعزيز عباس الصفار، 75 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، ق 2، ش 21، م 3، حسينية أبو الفضل العباس، ت: 66681964، النساء: الرميثية، ق 10، ش 101، م 16، حسينية العترة الطاهرة، (عصراً فقط)، ت: 66950073

عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت، 76 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ديوان الياقوت، ق 2، ش 27، م 1، مقابل نادي شباب الفيحاء، ت: 66792414، النساء: صباح السالم، ق 10، الشارع الأول، ج 6، م 9

عادل حجي يوسف الحجي، 63 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ديوان عبداللطيف العيسى، ت: 66993692، النساء: السلام، ق 5، ش 506، م 11، ت: 99662624

محمد عبدالغفور طالب الكندري، 69 عاماً، التشيع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 99006080، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق 5، ش 14، م 24، ت: 99662477

إنا لله وإنا إليه راجعون

